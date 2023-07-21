Вибухи в Одеській області: деталі чергової ракетної атаки рф [ Редагувати ]
21 липня вибухи пролунали в Одеській області. Це сталося під час масштабної повітряної тривоги.
Жителі Одеської області у соцмережах повідомили про вибухи. Припускалося, що у регіоні спрацювала ППО.
Одеська ОВА закликала жителів залишатися в укриттях та не знімати роботи військових.
"Жителі всієї області, лишайтеся в безпечних місяцях до відбою! Не фільмуйте роботу ППО, не допомагайте ворогові", - йдеться у повідомленні.
Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу запуску окупантами ракет. Військові закликали не ігнорувати сигнали тривоги.
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