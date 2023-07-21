21 липня вибухи пролунали в Одеській області. Це сталося під час масштабної повітряної тривоги.

Жителі Одеської області у соцмережах повідомили про вибухи. Припускалося, що у регіоні спрацювала ППО.

Одеська ОВА закликала жителів залишатися в укриттях та не знімати роботи військових.

"Жителі всієї області, лишайтеся в безпечних місяцях до відбою! Не фільмуйте роботу ППО, не допомагайте ворогові", - йдеться у повідомленні.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу запуску окупантами ракет. Військові закликали не ігнорувати сигнали тривоги.