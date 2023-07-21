У Чернігівській області окупанти вдарили ракетою по будинку культури [ Редагувати ]
У пʼятницю, 21 липня, окупанти вдарили ракетами по Чернігівській області. Окупанти завдали удару по будинку культури.
Про це повідомляє Оперативне командування "Північ" у Telegram.
Внаслідок ракетного удару по Чернігівщині в одному з населених пунктів району пошкоджена будівля місцевого будинку культури.
За попередньою інформацією, жертв немає. Інша інформація про наслідки обстрілу уточнюється.
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