Німеччина передала Україні перші 10 танків Leopard [ Редагувати ]
Німецький уряд повідомив про те, що Україна отримала від Німеччини перші 10 танків Leopard 1А5. Загалом Берлін має поставати українським захисникам понад 100 танків цього виду.
Окрім танків Німеччина передала Україні 20 кулеметів MG3 для танків Leopard 2, БМП Marder та інженерних танків Dachs.
У новий пакет допомоги також входять:
- 1 035 снарядів калібру 155 мм
- 1064 димові боєприпаси 155 мм калібру
- мостова система та 12 причепів
- 10 наземних оглядових радарів
- 16 вантажівок Zetros
- 4 автомобілі для патрулювання кордону
- 100 тисяч аптечок
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