Кличко ініціював позачергову сесію Київської міськради [ Редагувати ]
У пʼятницю, 21 липня, мер Києва Віталій Кличко зробив заяву щодо допомоги українським захисникам.
Я ініціюю позачергову сесію Київської міської ради.
За його словами:
1. Київ спрямує ще більше коштів на допомогу підрозділам ЗСУ. На сьогодні столиця вже понад 1,2 млрд на фінансування сил безпеки та оборони. І ми, як і планували, продовжимо виділяти кошти з міського бюджету.
2. Ще більше дронів та іншого необхідного для наших захисників. Сподіваємося на «зелене світло» від уряду щодо необхідних дозволів та сприяння й не створення перешкод.
3. Також місто надасть максимальну підтримку виробникам дронів. Приміщення, пільги, повне сприяння.
4. Нових великих інфраструктурних проектів у столиці наразі не плануємо.
Пріоритет у всіх повинен бути один - всі сили і кошти на Перемогу. І тут має бути порозуміння і обʼєднання зусиль місцевої, центральної влади та суспільства.
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