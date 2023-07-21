Окупанти випустили 7 ракет по об'єкту інфраструктури в Одеській області [ Редагувати ]
У п'ятницю, 21 липня, речниця Сил оборони півдня Наталя Гуменюк та голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявили про те, що окупанти вдень атакували ракетами об'єкт інфраструктури в Білгород-Дністровському районі Одеської області.
Сім ракет було випущено різного класу по об’єкту інфраструктури в Білгород-Дністровському районі, об’єкт уражено, масштаби руйнування ми уточнимо. Поки що інформації про постраждалих немає.
Кіпер зазначив, що росіяни атакували важливий обʼєкт інфраструктури. На жаль, є пошкодження.
Речниця Сил оборони півдня підкреслила, що обстріл є демонстрацією того, що росіяни не зупиняться - вони будуть продовжувати свої терористичні атаки.
При цьому вона закликала всіх мешканців області бути уважними та у випадку оголошення повітряної тривоги переходити в укриття.
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