Уряд погодився націоналізувати "Сенс Банк" [ Редагувати ]
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін під час засідання погодився націоналізувати "Сенс Банк". Міністерство фінансів буде обрано органом управління корпоративними правами за акціями банку.
Про це він сказав під час засідання уряду.
Сьогодні Уряд ухвалює рішення про участь держави у цій процедурі щодо виведення банку з ринку.
Він зазначив, що держава набуде право власності на акції банку в повному обсязі.
Міністерство фінансів буде обрано органом управління корпоративними правами за акціями банку. Це дозволить у найкоротші терміни призначити нове керівництво фінансової установи.
Також він акцентував, що відповідне рішення покликане забезпечити стабільність української банківської системи та захист інтересів вкладників, адже власниками опосередкованої істотної участі у банку були підсанкційні особи.
Також важливо, що націоналізація не вплине на виконання банком своїх зобов’язань перед вкладниками та клієнтами.
При цьому, як розповів перший заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк, Кабмін викупить акції "Сенс Банку" за 1 грн. Тобто, банк стає державним під управлінням Мінфіну.
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