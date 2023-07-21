Терориста Гіркіна затримали в рф [ Редагувати ]
Силовики рф затримали колишнього ватажка бойовиків Ігоря Гіркіна (Стрєлкова). Інформацію підтвердила його дружина Мирослава Регінська. Про це повідомляють російські ЗМІ та свідчить заява дружини Гіркіна.
За її словами, 21 липня до квартири Гіркіна приїхали представники Слідчого комітету рф. Саме вони затримали терориста.
Мене в цей час удома не було. Незабаром, за словами консьєржа, вони вивели мого чоловіка під руки і відвезли у невідомому напрямку.
Вона додала, що Гіркіну висунули звинувачення за ст. 282 КК рф (екстремізм).
Тим часом російські ЗМІ повідомляють, що затримання проводилося за заявою колишнього співробітника ПВК "Вагнера".
по темі
У п'ятницю, 21 липня, президент України Володимир Зеленський провів Ставку
У п'ятницю, 21 липня, речниця Сил оборони півдня Наталя Гуменюк та голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявили про те, що окупанти вдень атакували ракетами об'єкт інфраструктури
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив що в Україні станом на сьогодні не вистачає засобів ППО по деяких видах російського озброєння
У пʼятницю, 21 липня, мер Києва Віталій Кличко зробив заяву щодо допомоги українським захисникам
Німецький уряд повідомив про те, що Україна отримала від Німеччини перші 10 танків Leopard