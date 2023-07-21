Силовики рф затримали колишнього ватажка бойовиків Ігоря Гіркіна (Стрєлкова). Інформацію підтвердила його дружина Мирослава Регінська. Про це повідомляють російські ЗМІ та свідчить заява дружини Гіркіна.

За її словами, 21 липня до квартири Гіркіна приїхали представники Слідчого комітету рф. Саме вони затримали терориста.

Мене в цей час удома не було. Незабаром, за словами консьєржа, вони вивели мого чоловіка під руки і відвезли у невідомому напрямку.

Вона додала, що Гіркіну висунули звинувачення за ст. 282 КК рф (екстремізм).

Тим часом російські ЗМІ повідомляють, що затримання проводилося за заявою колишнього співробітника ПВК "Вагнера".