Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що російські окупанти ще розглядають можливість вчинення теракту на Запорізькій АЕС, проте це сценарій поки відклали.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що розвідка повідомляє українців про дії окупантів, як тільки вони вдаються до чергових провокацій або підготовки до провокацій.

За його словами, певний період після підриву дамби Каховської ГЕС загарбники проводили додаткові заходи щодо мінування об'єктів на території Запорізької станції. Зокрема, окупанти розглядали й сценарій щодо можливої підготовки теракту на станції.

Пізніше цей сценарій... розглядається, але відкладений трошки в бік. І паралельно продовжуються інші речі.

Юсов зазначив, що наразі серед особового складу армії рф розповідають про начебто "атаки українців, які готуються до захоплення станції" і так звані "ДРГ". До того ж, загарбники отримали пряму вказівку звинувачувати українську сторону в будь-яких ексцесах.

У нього уточнили, чи не вдавалися росіяни до додаткових мінувань.