У пʼятницю, 21 липня, представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що затримання колишнього ватажка бойовиків Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) в росії свідчить про те, що між вежами кремля почалося активне протистояння.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Пушкін дописався, Гагарін долітався, а Гіркін договорився. Це хороші новини. Там банка з павуками продовжує активно рухатися. Ми можемо бажати успіхів усім учасникам процесу.

За його словами, подібні процеси всередині кремля раніше відбувалися у більш прихованій формі, але після спроби заколоту засновника приватної військової компанії "Вагнера" євгена пригожина вони "дедалі більше почали виходити назовні".

Юсов зазначив, що ситуація парадоксальна, оскільки на москву йшов і збивав літаки пригожин, а затримують Гіркіна. Така особливість путінського режиму.