Затримання Гіркіна: у ГУР розповіли про активне протистояння у кремлі [ Редагувати ]
У пʼятницю, 21 липня, представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що затримання колишнього ватажка бойовиків Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) в росії свідчить про те, що між вежами кремля почалося активне протистояння.
Про це він сказав в ефірі телемарафону.
Пушкін дописався, Гагарін долітався, а Гіркін договорився. Це хороші новини. Там банка з павуками продовжує активно рухатися. Ми можемо бажати успіхів усім учасникам процесу.
За його словами, подібні процеси всередині кремля раніше відбувалися у більш прихованій формі, але після спроби заколоту засновника приватної військової компанії "Вагнера" євгена пригожина вони "дедалі більше почали виходити назовні".
Юсов зазначив, що ситуація парадоксальна, оскільки на москву йшов і збивав літаки пригожин, а затримують Гіркіна. Така особливість путінського режиму.
Питання не в самому Гіркіні. Він і до цього не діяв як самостійна фігура. Значить мешканці веж кремля переходять в активну фазу внутрішнього протистояння. І тут точно можна сказати, що далі буде.
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