Кабінет міністрів доручив до 2025 року забезпечити готовність України до охорони зовнішніх кордонів Євросоюзу.

Про це повідомляє представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук у Telegram.

За його словами, Кабмін вніс зміни до розпорядження "Про схвалення Стратегії інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року".

Зокрема, зміни передбачають застосування невідкладних заходів, спрямованих на подолання наслідків російського вторгнення, та "забезпечення готовності до охорони зовнішніх кордонів ЄС у межах державного кордону України після повноправного членства".

Зазначимо, що станом на даний момент зміни до розпорядження не опубліковані, тому незрозуміло, чи готується Україна до вступу в ЄС до 2025 року.

Нині ж у стратегії готовність до охорони зовнішніх кордонів Євросоюзу вказана лише як ціль. У разі вступу український кордон з Молдовою, Росією та Білоруссю стане зовнішнім кордоном Євросоюзу.