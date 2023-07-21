Правоохоронці проводять обшуки в "Київавтодор" [ Редагувати ]
Правоохоронці проводять обшуки в корпорації "Київавтодор". Підозрюється причетність службових осіб до протиправної схеми.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
"Київська міська прокуратура спільно зі слідчими СУ ГУ НП у місті Києві та працівниками УСР в м. Києві ДСР Нацполіції України проводять 20 одночасних обшуків у службових приміщеннях КК "Київавтодор", районних КП ШЕУ столиці та підрядних організацій", - йшлось в заяві.
За даними прокуратури, слідчі дії відбуваються у межах провадження, розпочатого за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особи КК "Київавтодор" та КП ШЕУ Подільського, Печерського, Солом’янського та Шевченківського районів столиці шляхом забезпечення підпорядкованим та афілійованим підприємствам перемогипід час проведення державних закупівель на послуги з капітального ремонту доріг, благоустрою та ліквідації аварійної ямковості у Києві.
У межах провадження 21 липня на підставі ухвал суду проводяться одночасні обшуки за 20 адресами у м. Києві, Київській та Одеській областях, зокрема за місцем знаходження комунальних підприємств, підрядних та субпідрядних організацій та осіб, можливо причетних до протиправної схеми.
по темі
Російські війська сьогодні, 21 липня, обстріляли село Дружба в Донецькій області. Унаслідок ворожої атаки загинуло двоє дітей
Кабінет міністрів доручив до 2025 року забезпечити готовність України до охорони зовнішніх кордонів Євросоюзу
Українська розвідка має дані про те, що в росії можуть готувати нові заколоти після того, як бунт організував засновник приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин
Білий дім підтвердив, що касетні боєприпаси, надані США, були використані Україною проти росії
Однією із вимог МВФ було повернення власне до системи оподаткування, до системи перевірок бізнесу - та, яка існувала у довоєнний час