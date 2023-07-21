Росіяни обстріляли Торецьку громаду в Донецькій області: загинуло двоє дітей [ Редагувати ]
Російські війська сьогодні, 21 липня, обстріляли село Дружба в Донецькій області. Унаслідок ворожої атаки загинуло двоє дітей.
Про це повідомляє глава Донецької ОВА Павло Кириленко.
Близько третьої години дня росіяни обстріляли селище з артилерії - один зі снарядів влучив на подвір'я, де перебували діти, - 10-річний хлопчик і 16-річна дівчинка.
"Брат і сестра. Вони отримали поранення, несумісні з життям", - пише Кириленко.
Також повідомляється, що у тому ж селищі під час обстрілу була поранена літня жінка - вона доправлена до лікарні.
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