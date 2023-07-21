Російські війська сьогодні, 21 липня, обстріляли село Дружба в Донецькій області. Унаслідок ворожої атаки загинуло двоє дітей.

Про це повідомляє глава Донецької ОВА Павло Кириленко.

Близько третьої години дня росіяни обстріляли селище з артилерії - один зі снарядів влучив на подвір'я, де перебували діти, - 10-річний хлопчик і 16-річна дівчинка.

"Брат і сестра. Вони отримали поранення, несумісні з життям", - пише Кириленко.

Також повідомляється, що у тому ж селищі під час обстрілу була поранена літня жінка - вона доправлена до лікарні.