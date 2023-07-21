Міністр закордонних справ Гватемали Маріо Букаро прибув до Києва з робочим візитом. Він уже встиг зустрітися з першою заступницею глави МЗС України Еміне Джапаровою.

Про це повідомляє Джапарова у Twitter.

"Відбулася плідна зустріч із міністром закордонних справ Гватемали Маріо Букаро. Сьогоднішній візит є яскравим свідченням унікального характеру відносин і дружби між Україною та Гватемалою", - заявила вона.

Джапарова і Букаро обговорили підготовку третього саміту "Кримської платформи" та кроки з реалізації формули миру президента Володимира Зеленського.