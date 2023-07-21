Україна відповість на сьогоднішні атаки російських окупантів, які призвели до загибелі та поранення мирних жителів нашої країни.

Про це повідомив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

Глава держави нагадав, що сьогодні окупанти били по селищу Дружба Донецької області, внаслідок чого загинули дівчинка 2007 року народження та хлопчик 2013 року народження. У Чернігівській області теж було влучання російської ракети у селищі Гончарівське - там убито двох жінок, триває розбір завалів.

"Тільки абсолютне зло може завдавати таких ударів. Буде відповідь. Крім того, буде ще більше консолідації світу для захисту і для спільних дій, ще більше енергії заради перемоги, ще більше прагнення справедливості, справедливого покарання Росії за всі злочини цієї війни. І таке покарання буде", - підкреслив він.