Зеленський відреагував на останні обстріли окупантів [ Редагувати ]
Україна відповість на сьогоднішні атаки російських окупантів, які призвели до загибелі та поранення мирних жителів нашої країни.
Про це повідомив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.
Глава держави нагадав, що сьогодні окупанти били по селищу Дружба Донецької області, внаслідок чого загинули дівчинка 2007 року народження та хлопчик 2013 року народження. У Чернігівській області теж було влучання російської ракети у селищі Гончарівське - там убито двох жінок, триває розбір завалів.
"Тільки абсолютне зло може завдавати таких ударів. Буде відповідь. Крім того, буде ще більше консолідації світу для захисту і для спільних дій, ще більше енергії заради перемоги, ще більше прагнення справедливості, справедливого покарання Росії за всі злочини цієї війни. І таке покарання буде", - підкреслив він.
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