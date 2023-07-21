Суд відправив терориста Гіркіна в СІЗО [ Редагувати ]
Російський суд сьогодні, 21 липня, відправив у СІЗО терориста Ігоря Гіркіна. Йому загрожує до 5 років в'язниці.
Про це повідомляє "Медуза".
Міщанський суд Москви заарештував Ігоря Гіркіна до 18 вересня.
Справа стосується закликів до екстремізму в інтернеті.
За російським законодавством йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.
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