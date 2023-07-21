Українки здобули "бронзу" з артистичного плавання на чемпіонаті світу з водних видів спорту в японській Фукуоці. Про це повідомив Національний олімпійський комітет України.

У фіналі довільної програми груп українськи русалоньки завоювали бронзові нагороди, отримавши від суддів оцінку 256.2415 бала. Нашу команду представляли Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Марта Фєдіна, Вероніка Гришко, Дар'я Мошинська, Ангеліна Овчиннікова, Анастасія Шмоніна, Валерія Тищенко.

Українки поступились лише представницям Китаю та Японії.

Це друга медаль України на ЧС-2023 з водних видів спорту. 21 липня український дует Олексій Середа та Кирило Болюх у синхронних стрибках із 10-метрової вежі здобули "срібло".