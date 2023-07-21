Уряд Південно-Африканської Республіки офіційно звернувся за ордером на арешт президента росії володимира путіна. Про це повідомила провідна опозиційна партія ПАР "Демократичний альянс", яка через суд вимагала забезпечення виконання рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) про арешт російського диктатора.

Національний прокурор ПАР 17 липня отримав офіційний запит від Міністерства юстиції та конституційного розвитку про видачу ордера на арешт президента рф. Про це йдеться в ухвалі Високого суду Гаутенга від 21 липня.

Як країна, яка підписала Римський статут Міжнародного кримінального суду, ПАР зобов'язана заарештувати путіна на підставі виданого у березні ордера.

25 квітня президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що його країна вирішила вийти з-під юрисдикції Міжнародного кримінального суду через "несправедливе ставлення МКС до деяких країн".

27 квітня на сайті президента ПАР з'явилося повідомлення, що країна не виходитиме з-під юрисдикції МКС, а попередня заява президента була названа "помилковим коментарем".

У ПАР 22-24 серпня відбудеться саміт БРІКС, на який запросила володимира путіна. 19 липня стало відомо, що президент рф візьме участь у самітіпоз відеозв'язку.