Болгарія схвалила передачу Україні 100 бронетранспортерів [ Редагувати ]
Парламент Болгарії схвалив передачу Україні майже 100 бронетранспортерів. Про це повідомляє болгарське інформагентство БГНЕС.
Рішення про додаткову військову допомогу Україні підтримали 142 депутати. Бронетехніку передадуть не зі складів армії, а зі складів МВС. Це техніка, яка вироблялася у 1960-70-х роках і була зарахована до внутрішніх військ (зараз жандармерія) у 1980-х.
Ці БТР ніколи не використовувалися, деякі з них є несправними.
Болгарія розраховує на компенсацію з боку США та передачу американської бронетехніки.
Нагадаємо, у грудні 2022 року парламент Болгарії затвердив перший пакет військової допомоги Україні, у червні 2023-го - другий.
За даними Euractiv, Болгарія за рік повномасштабної війни через посередників відправила Україні озброєння на $1 млрд.
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