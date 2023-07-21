Кубраков: Відкриття нового об'єкта McDonald's в Україні - важливий сигнал для бізнесу [ Редагувати ]
Відкриття нового об'єкта McDonald's в Україні є важливим сигналом для бізнесу. Таке переконання висловив віцепрем'єр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, передає "Інтерфакс Україна".
McDonald's Ukraine є одним із найбільших іноземних інвесторів в Україні, які створюють сучасну та доступну інфраструктуру. Тепер це стосується не лише великих міст. Відкриття нового об'єкту на трасі М-06 "Київ-Чоп" - важливий сигнал для бізнесу: відновлення та розвиток можливі навіть попри війну.
Як повідомила пресслужба McDonald's, 21 липня компанія відкрила перший заклад біля автотраси М-06 "Київ-Чоп" у Житомирській області за 127 км від Києва.
Запуск закладу біля автотраси в Житомирській області було заплановано ще до повномасштабного вторгнення, зазначається в повідомленні.
Новий McDonald's став одним із найбільших в Україні: його площа становить понад 500 кв. м, має 133 місця в залі та 116 на терасі. Біля ресторану розташована парковка для великих автобусів.
Заклад працюватиме з 7:30 до 22:00 з дотриманням розширених правил безпеки, впроваджених компанією. Ресторани зачиняються під час повітряної тривоги і відновлюють роботу орієнтовно через годину після її скасування.
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