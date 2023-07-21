Масштабну міжнародну схему заволодіння коштами держпідприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" у 2013-2016 роках викрили при виробництві паспортів громадян України, ID-карт і посвідчень водія. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

21 липня 2023 року про підозру повідомлено 5 особам: колишньому директору та ексначальнику відділу ДП "Поліграфкомбінат", фізичній особі-пособнику злочину. Також до Естонії скеровано документи для повідомлення про підозру двом громадянам цієї країни (директору та менеджеру підконтрольної компанії). Кваліфікація: ч. 5 ст. 191 КК України. Ексдиректору додатково інкримінують легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).

Про підозру повідомили колишнього міністра охорони здоров'я Максиму Степанову як ексдиректора "Поліграфкомбінату". Він очолював це підприємство у 2011-2016 роках. Степанов підтвердив вручення підозри.

Сьогодні в пресі зʼявилась інформація про те, що НАБУ вручило мені підозру. Підтверджую її.

Наразі знаходжусь у відряджені, проте співпрацюю з адвокатом з цього приводу і детально вивчаю матеріали справи. Більше інформації зможу повідомити за декілька днів і прокоментувати усі ті нісенітниці, які містяться в обвинуваченнях НАБУ.

Схема злочину

У 2013 році тодішній очільник "Поліграфкомбінату" придбав на підставних осіб естонську компанію, висловивши іноземним партнерам обов’язкову вимогу співпраці - постачання продукції через "потрібну" компанію.

Надалі організував закупівлю матеріалів для виготовлення бланків документів (паспорти громадян України, ID-карти, посвідчення водія тощо) через цю компанію. Компанія-прокладка закупляла матеріали напряму у виробників, після чого перепродавала їх держпідприємству за завищеною у 4-6 разів вартістю. Упродовж 2013-2016 років, через цю схему група зловмисників заволоділа коштами на суму майже 0,5 млрд грн.

Відмивання коштів

Ексдиректор "Поліграфкомбінату" замаскував як продаж 45% своїх акцій у підприємстві, що фактично не працювало (фактична ринкова вартість близько 100 тис. доларів США) іншій підконтрольній компанії за 1,35 млн доларів США. Далі їх задекларував, чим фактично отримав можливість їх використовувати. Частину коштів у сумі 150 тисяч доларів США переведено безпосередньо на рахунки близьких осіб ексдиректора.

Також ексдиректор запатентував на підконтрольну компанію (яка використовувалась для закупівель) право інтелектуальної власності на імплантовані захисні елементи, що використовуються в українських паспортах. Таким чином кожен громадянин, отримуючи документи, не лише переплачував вартість внаслідок завищень при закупівлях, але й "донатив" чиновника за його «інтелектуальний внесок».

Однак, детективи вжили заходів до ліквідації цієї схеми. На початку 2022 року Уряд підтримав ініціативу НАБУ, змінив технічні вимоги та зображення захисних елементів українських документів, що надало можливість позбавитись залежності від результатів "інтелектуальної праці"екскерівника Поліграфкомбінату.