Зеленський обговорив з Ердоганом продовження зернової угоди [ Редагувати ]
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Телефонна розмова відбулася на запит української сторони, повідомляє канцелярія турецького президента.
Лідери детально обговорили продовження дії угоди про Чорноморський зерновий коридор. Ердоган заявив, що Туреччина докладає інтенсивних зусиль для встановлення миру.
За словами Зеленського, лідери "скоординували зусилля щодо відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи", а також обговорили реалізацію "формули миру".
Через дії Росії світ знову опинився на порозі продовольчої кризи. Загроза голоду нависла загалом над 400 мільйонами людей у багатьох країнах Африки та Азії. Спільними зусиллями ми маємо відвернути глобальну продовольчу катастрофу.
Ми скоординували зусилля щодо відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи. Розблокування "зернового коридору" є абсолютним пріоритетом.
Зернова угода - угода між Україною, росією, Туреччиною та ООН про вивезення зерна з чорноморських портів України (Чорноморськ, Південний та Одеський порт), підписана 22 липня 2022 року. Вона неодноразово продовжувалась.
17 липня кремль не продовжив угоду щодо безпечного вивезення українського зерна через гуманітарні коридори у Чорному морі.
19 липня росія пригрозила оголосило, що з 20 липня всі судна, які прямують до чорноморських портів України, будуть розглядатися як потенційні перевізники військових вантажів. 20 липня Міноборони України дзеркально пригрозило рф через погрози суднам у Чорному морі.
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