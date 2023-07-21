Незабаром контрнаступ України "набере обертів", оскільки військовослужбовці проходять деякі складні локації та розміновують їх. Про це сказав президент України Володимир Зеленський, виступаючи по відеозв'язку на Аспенському безпековому форумі.

Глава держави зазначив, що контрнаступ просувається повільніше, ніж прогнозувалося, оскільки почався пізніше запланованого.

Ми не хотіли втрачати наших людей, наших кадрів і наших військовослужбовців, ми не хотіли втрачати техніку і тому досить обережно ставилися до наступальних дій. Я б сказав, що ми наближаємося до моменту, коли відповідні дії можуть набрати темп, тому що ми вже проходимо через деякі місця, де є міни, і розміновуємо ці райони.

Контрнаступ планували розпочати навесні, але тоді бракувало боєприпасів, зброї та навчених бійців.

Через те, що ми почали трохи пізніше... це дало росії час замінувати всю нашу землю і побудувати кілька ліній оборони

Зеленський зазначив, що Кримський міст для України є законною ціллю, адже ним окупанти перевозять зброю на окуповані території. За його словами, ця ціль має бути "нейтралізованою".