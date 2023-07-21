Президент США Джо Байден обговорює з президентом України Володимиром Зеленським постачання ракет ATACMS з дальністю дії до 300 км, але рішення з цього приводу поки немає. Про це повідомив помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, виступаючи на Аспенському безпековому форумі.

Передамо ми зрештою чи ні [ракети] ATACMS - вирішувати президенту [США Джо Байдену]. Він говорив про це з президентом [України Володимиром] Зеленським. Вони продовжують вести цю розмову. Не хочу вас розчаровувати, але жодного оголошення [з цього приводу] у мене сьогодні немає.

Раніше речниця Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що відомство не знімає з порядку денного питання про поставки Києву комплекси ATACMS.

Наприкінці червня у Міноборони США заявили, що жодних рішень про передачу Україні комплексів ATACMS немає У відомстві уточнили, що це питання перебуває виключно у компетенції глави держави.

Відповідаючи на запитання журналістів перед вильотом з Вільнюса, де він брав участь у саміті НАТО, Байден заявив, що розгляне можливість передачі ракет великої дальності Києву.

ATACMS - тактична балістична ракета класу "земля-земля", вироблена американською компанією Lockheed Martin. Дальність дії - до 300 км.

У травні Велика Британія передала Україні крилатих ракет Storm Shadow з радіусом дії 250 км. У середині липня президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що Париж вирішив передати Києву далекобійні ракети Scalp - аналог Storm Shadow.