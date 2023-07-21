У Парижі побили та пограбували воротаря ПСЖ та збірної Італії Доннарумму [ Редагувати ]
Голкіпер паризького футбольного клубу "Парі Сен-Жермен" та збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма став жертвою пограбування у власному будинку в Парижі. Про це повідомляють французькі видання Actu17 та RMC Sport.
Напад стався у ніч проти 21 липня. Зловмисники увірвалися до будинку воротаря, після чого пов'язали та побили Доннарумму та його дівчину. Після цього грабіжники втекли з різними цінностями на загальну суму 500 тис. євро.
До пошуку злочинців долучилися сили відділу боротьби з бандитизмом поліції Парижа. Самого Джанлуїджі Доннарумму, за попередньою інформацією, доправили до однієї з лікарень французької столиці у шоковому стані.
Джанлуїджі Доннарумма є чемпіоном Європи з футболу 2020 року, цей титул він здобув у складі національної збірної Італії. У 2015-2021 роках захищав ворота італійського "Мілана", після чого перейшов до "ПСЖ".
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