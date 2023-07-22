Україну знову заллють дощі у суботу, 22 липня. При цьому в деяких областях прогнозують шквали вітру.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

В Україні прогнозують мінливу хмарність. Вночі у західних, Вінницькій, подекуди і у Київській та Черкаській областях, а вдень по всій Україні, крім південного сходу, помірні, в північних та центральних областях місцями значні дощі та грози.

Температура у південній частині вночі 17-22°, вдень 28-33°. На решті території вночі 12-17°, вдень 20-25°, на сході країни 26-30°.

Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с; у центральних та південних областях при грозах шквали 15-20 м/с.

В Києві та області мінлива хмарність.

Вночі місцями невеликі дощі; вдень помірні, місцями значні дощі, подекуди гроза.

Температура по Києву вночі 15-17°, вдень 20-22°, по області вночі 12-17°, вдень 20-25°.

Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.