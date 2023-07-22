Дощі не вщухають: прогноз погоди в Україні [ Редагувати ]
Україну знову заллють дощі у суботу, 22 липня. При цьому в деяких областях прогнозують шквали вітру.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
В Україні прогнозують мінливу хмарність. Вночі у західних, Вінницькій, подекуди і у Київській та Черкаській областях, а вдень по всій Україні, крім південного сходу, помірні, в північних та центральних областях місцями значні дощі та грози.
Температура у південній частині вночі 17-22°, вдень 28-33°. На решті території вночі 12-17°, вдень 20-25°, на сході країни 26-30°.
Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с; у центральних та південних областях при грозах шквали 15-20 м/с.
В Києві та області мінлива хмарність.
Вночі місцями невеликі дощі; вдень помірні, місцями значні дощі, подекуди гроза.
Температура по Києву вночі 15-17°, вдень 20-22°, по області вночі 12-17°, вдень 20-25°.
Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.
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