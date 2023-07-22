США планують оголосити новий пакет військової допомоги для України на загальну суму до 400 мільйонів доларів вже у вівторок, 25 липня.

Про це повідомляє Reuters.

За словами трьох американських чиновників, цей пакет в основному складається з артилерії, ракет для систем протиповітряної оборони та наземної техніки, оскільки українські військові продовжують контрнаступ.

Зазначається також, що Штати до цього пакету не включатимуть касетні боєприпаси, розповіли журналістам двоє офіційних осіб на умовах анонімності.

Вони також надали відомості про озброєння, що буде включено до нового пакету. Це:

кілька бронетранспортерів Stryker,

обладнання для розмінування,

боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS),

боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS),

протитанкові засоби, включаючи TOW та Javelin,

боєприпаси для зенітних систем Patriot та Stinger.

Також у публікації зазначається, що пакет ще доопрацьовується та може бути змінений.

Нагадаємо, що раніше цього місяця США відправили в Україну покращені звичайні боєприпаси подвійного призначення (DPICM) - касетний боєприпас, випущений зі 155-міліметрової гармати Howitzer.