"Вагнер" більше не воює в Україні - Білий дім [ Редагувати ]
Бойовики приватної військової компанії "Вагнер" більше не воюють в Україні.
Про це заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, передає Sky News.
Зазначається, що Салліван заявив це на Аспенському безпековому форумі після того, як в мережі з'явились кадри бойовиків групи "Вагнера" в Білорусі.
Також видання пише, що у відео, опублікованому засновником ПВК Євгеном Пригожиним, викликають занепокоєння його слова про інструктування білоруської армії.
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