День Української Державності - офіційне свято, яке вперше відзначали 2022-го року. Українці відсвяткують його 28 липня, але з наступного року дата зміниться.

Запровадження нового свята ініціював президент Володимир Зеленський влітку 2021-го, оголосивши про це під час святкування 30-ї річниці Незалежності. Верховна Рада наприкінці травня 2022-го року підтримала законопроект 257 голосами "за".

Покликання Дня Державності - нагадати про зв'язок нині живих українців з багатьма поколіннями нашого народу.

Під час заснування планувалося, що День Української Державності має стати вихідним. Однак повномасштабна війна рф проти України змінила ситуацію.

В країні діє воєнний стан, тож додаткові вихідні скасовані. А насолодитися відпочинком українці зможуть вже після нашої перемоги.