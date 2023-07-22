У Дніпрі переселенці напекли патріотичних пряників для військових

Поки українські захисники боронять їхній дім, вони намагаються підтримати бійців, як можуть, і за можливості сказати їм - дякую. У Дніпрі переселенці напекли пряників для військових. За яким рецептом готували і як з любов'ю розмальовували - бачила наша Олена Мендалюк.