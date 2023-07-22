ЗСУ знищили ще 640 окупантів: нові втрати росіян в Україні [ Редагувати ]
Минулої доби українські воїни ліквідували ще 640 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 241 330 одиниць живої сили.
Про це пише в Facebook Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 241 330 (+640) осіб ліквідовано;
- танків - 4140 (+7) од.;
- бойових броньованих машин - 8096 (+16) од.;
- артилерійських систем - 4629 (+19) од.;
- РСЗВ - 693 (+1) од.;
- засоби ППО - 448 (+8) од.;
- літаків - 315 (+0) од.;
- гелікоптерів - 310 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3944 (+11) од.;
- крилаті ракети - 1298 (+0) од.;
- кораблі/катери - 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 7159 (+14) од.;
- спеціальна техніка - 691 (+5) од.
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