російські війська стягують на Запорізький напрямок техніку. В окупованому Мелітополі зафіксували багато ворожих броньованих машин "Тигр".

Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров в Telegram.

"Ворожа техніка прямує на Запорізьку лінію фронту і вдень, і вночі. Як по об'їзних дорогах, так і по центральних вулицях", - зазначає міський голова.

За його словами, 21 липня у Мелітополі на вулиці Героїв України в бік Запоріжжя поїхала чергова колона КамАЗів, а Мелітополь заполонили ворожі "Тигри".

При цьому Федоров попереджає, що за кермом часто бувають нетверезі окупанти, які провокують ДТП. Так, вчора бронеавтомобіль "Тигр" Росгвардії протаранив цивільне авто по вулиці Олександра Невського.

"За інформацією очевидців, після цього росгвардієць на підпитку ще й погрожував водієві "підвалом", - додав мер.