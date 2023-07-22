росія атакувала Україну: сили ППО вночі збили всі ворожі дрони-камікадзе [ Редагувати ]
росія вночі 22 липня намагалася атакувати Україну 5 дронами-камікадзе іранського виробництва. Сили протиповітряної оборони збили всі цілі.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
Цієї ночі російські окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку п’ятьма ударними дронами Shahed-136/131. Проте всі безпілотники були знищені.
Крім того, українські захисники протягом минулої доби знищили 9 розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня.
За поточну та минулу добу авіація ЗСУ завдала понад 25 групових авіаційних ударів по російських окупантах.
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