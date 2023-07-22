Затримання Гіркіна розлютить росіян - розвідка Британії [ Редагувати ]
Затримання колишнього ватажка бойовиків Ігоря Гіркіна може розлютити спільноту російських військових блогерів та деяких солдатів.
Про це повідомляє в Twitter Міністерство оборони Британії.
"Колишній російський розвідник і провідний націоналістичний військовий блогер Ігор Гіркін майже напевно був заарештований за звинуваченням в "екстремізмі" 21 липня 2023 року", - пише пресслужба.
Зазначається, що колишній ватажок бойовиків вже давно критикує Міністерство оборони росії через ведення війни. Однак в останні дні коментарі перейшли до прямої критики російського диктатора володимира путіна.
Затримання терориста ймовірно розлютить інших членів спільноти військових блогерів, а також деяких військовослужбовців, які вважають Гіркіна проникливим аналітиком та патріотом.
"Хоча Гіркін не є союзником групи "Вагнера", він, ймовірно, був готовий розширити межі публічної критики лише в контексті невдалого заколоту ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина в червні 2023 року. Табу на відкриту критику путінського режиму значно послабилося", - пише пресслужба.
Нагадаємо, 21 липня, в ЗМІ поширилась інформація про затримання терориста, колишнього ватажка бойовиків Ігоря Гіркіна. Через деякий це підтвердила його дружина.
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