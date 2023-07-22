У місті Харлоу, у графстві Ессекс, Велика Британія, у п’ятницю, 21 липня, офіційно відкрили першу в країні вулицю, названу на честь президента України Володимира Зеленського. П’ята авеню в Харлоу відтепер має офіційну назву "П’ята авеню – авеню імені Зеленського".

Про це повідомляє BBC.

Депутат Палати громад від Консервативної партії Роберт Халфон пояснив, що Харлоу було побудоване для сімей, які були змушені виїхати з перенаселеного в результаті руйнувань Лондона після Другої світової війни.

"Нове місто Харлоу постало як фенікс з попелу. Ми хотіли показати українцям, що можна зробити – що після перемоги над росією є надія, є можливості, що вони матимуть гарні нові міста", – пояснив політик.

Він також похвалив жителів Харлоу, які допомогли прихистити та підтримати близько 70 українських біженців з початку російського вторгнення.

Фото BBC