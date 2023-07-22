Китайська Galactic Energy в суботу, 22 липня, успішно вивела на орбіту два космічні супутники - Qiankun-1 і Taian. Про це компанія повідомила на своїй сторінці у WeChat.

Запуск у рамках місії Lemon Tree здійснили за допомогою комерційної ракети-носія Ceres-1 о 13:07 за пекінським часом (08:07 за київським) з космодрому Цзюцюань у пустелі Бадин-Джаран на півночі країни. Він став шостим для носіїв цієї серії.

Супутник дистанційного зондування Qiankun-1 використовуватиметься з метою тестування "ключових проривних технологій для наднизької орбіти та створення передової аерокосмічної платформи".

Супутник Taian, який також називається Xing Shidai-16, призначений для здійснення високотехнологічного проекту в галузі комп'ютерних технологій.

Ceres-1 - твердопаливна чотириступінчаста ракета легкого класу діаметром 1,4 м. Вона досягає 19 м у довжину і здатна вивести на низьку навколоземну орбіту до 400 кг корисного вантажу. За весь час завдяки їй було запущено 21 комерційний супутник для 12 організацій.

Пекін активно розвиває національну космічну програму, розробляючи як метеорологічні, і телекомунікаційні, навігаційні супутники, і навіть технології освоєння Місяця. Китайські фахівці одночасно реалізують проект дослідження астероїдів і Марса.

Нагадаємо, на орбіті завершено будівництво космічної станції КНР, яка готова до міжнародного співробітництва.

У 2022 році Китай здійснив 64 запуски, вкотре побивши власний рекорд. За цим показником за цей період він посів друге місце після США.