Семиразовий володар "Золотого м'яча" й аргентинський форвард Ліонель Мессі провів свою дебютну гру за американський футбольний клуб "Інтер Майамі". Він забив гол незадовго до фінального свистка та приніс команді перемогу.

Ліонель Мессі вийшов на поле на 54-й хвилині матчу Кубку Північноамериканських ліг проти мексиканського клубу "Крус Асуль". Його клуб вів з рахунком 1:0 завдяки голу фінського футболіста Роберта Тейлора (44), але пізніше Уріель Антуан з мексиканської команди зрівняв рахунок (65).

На четвертій доданій до другого тайму хвилині Мессі забив переможний гол ударом зі штрафного.

