Семиразовий володар "Золотого м'яча" й аргентинський форвард Ліонель Мессі провів свою дебютну гру за американський футбольний клуб "Інтер Майамі". Він забив гол незадовго до фінального свистка та приніс команді перемогу.

Ліонель Мессі вийшов на поле на 54-й хвилині матчу Кубку Північноамериканських ліг проти мексиканського клубу "Крус Асуль". Його клуб вів з рахунком 1:0 завдяки голу фінського футболіста Роберта Тейлора (44), але пізніше Уріель Антуан з мексиканської команди зрівняв рахунок (65).

На четвертій доданій до другого тайму хвилині Мессі забив переможний гол ударом зі штрафного.

El primer gol de Messi con Inter Miami 🤯🤯👏👏



Messi scores in his first match with the club to give us the lead in the 94th minute. pic.twitter.com/pI7bYjEK63 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 22, 2023

"Інтер Майамі" здобув перемогу вперше з 8 червня, тоді команда з рахунком 1:0 обіграла "Бірмінгем" у Відкритому кубку США. Після цього клуб з Флориди у шести матчах зазнав трьох поразок і тричі зіграв унічию.

35-річний Ліонель Мессі - семиразовий володар "Золотого м'яча", чотириразовий переможець Ліги чемпіонів, триразовий переможець Суперкубку UEFA, десятиразовий чемпіон Іспанії, семиразовий переможець Суперкубку Іспанії та кубку країни, чемпіон Франції.

Нещодавно він перейшов до американського "Інтер Майамі" з французького ПСЖ, за який грав з літа 2021 року. До цього, з 2003 року, забивав за "Барселону".

У грудні 2022 року Мессі у складі збірної Аргентини завоював титул чемпіона світу з футболу.