Мессі забив переможний гол у дебютному матчі за "Інтер Майамі" (відео) [ Редагувати ]
Семиразовий володар "Золотого м'яча" й аргентинський форвард Ліонель Мессі провів свою дебютну гру за американський футбольний клуб "Інтер Майамі". Він забив гол незадовго до фінального свистка та приніс команді перемогу.
Ліонель Мессі вийшов на поле на 54-й хвилині матчу Кубку Північноамериканських ліг проти мексиканського клубу "Крус Асуль". Його клуб вів з рахунком 1:0 завдяки голу фінського футболіста Роберта Тейлора (44), але пізніше Уріель Антуан з мексиканської команди зрівняв рахунок (65).
На четвертій доданій до другого тайму хвилині Мессі забив переможний гол ударом зі штрафного.
El primer gol de Messi con Inter Miami 🤯🤯👏👏— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 22, 2023
Messi scores in his first match with the club to give us the lead in the 94th minute. pic.twitter.com/pI7bYjEK63
"Інтер Майамі" здобув перемогу вперше з 8 червня, тоді команда з рахунком 1:0 обіграла "Бірмінгем" у Відкритому кубку США. Після цього клуб з Флориди у шести матчах зазнав трьох поразок і тричі зіграв унічию.
35-річний Ліонель Мессі - семиразовий володар "Золотого м'яча", чотириразовий переможець Ліги чемпіонів, триразовий переможець Суперкубку UEFA, десятиразовий чемпіон Іспанії, семиразовий переможець Суперкубку Іспанії та кубку країни, чемпіон Франції.
Нещодавно він перейшов до американського "Інтер Майамі" з французького ПСЖ, за який грав з літа 2021 року. До цього, з 2003 року, забивав за "Барселону".
У грудні 2022 року Мессі у складі збірної Аргентини завоював титул чемпіона світу з футболу.
по темі
Голкіпер паризького футбольного клубу "Парі Сен-Жермен" та збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма став жертвою пограбування у власному будинку в Парижі
П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" Кріштіану Роналду заявив, що не повернеться до європейського футболу
Аргентинський нападник Ліонель Мессі офіційно представлений як гравець "Інтера Маямі"
Капітан "альбіселесте" заявив, що він вже досягнув багатьох успіхів
Помер чемпіон Європи 1964 року з футболу, володар "Золотого м'яча" Луїс Суарес
Микола Сольський розповів, чи може додатковий маршрут до портів України через територіальні води Румунії гарантувати безпеку та чи може стати виходом зі ситуації у зерновій ініціативі