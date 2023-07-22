Лише за останній місяць піротехніки дістали з води та знешкодили сім десятків боєприпасів.

А у самому Запоріжжі місцева влада заборонила купання на дніпровських пляжах. Причин - декілька. Одна з них - неналежна якість води, інша - мінно-вибухова небезпека. Після того, як Дніпро обмілів, рятувальники ледь не щодня виявляють боєприпаси на узбережжі.

Та чи дотримуються заборони місцеві жителі? Дізналася Інна Гогой.

Інна Гогой, кореспондентка:

Через війну пляжний сезон на Запоріжжі цього літа так само, як і минулого, офіційно й не відкривався. А після підриву Каховської ГЕС небезпека на пляжах лише подвоїлась. Адже змінився не лише рівень води у річці, а й її якість. Саме тому купання у Запорізьких водоймах може стати причиною інфекційних хвороб.

Про заборону купатися на пляжах попереджають ось такі таблички та оголошення на роздягальнях. Про небезпеку нагадують і рятувальники.

Віктор Попович, начальник аварійно-рятувальної станції №2 Запорізької рятувально-водолазної служби:

В настоящее время у нас працює громка связь на пляжі, ми сповіщаємо людей про погіршення качества води в місті в річки Дніпро кожну годину.

Втім дослухаються не всі. Людей на пляжах вистачає. Кажуть, у спеку втриматися від купання у прохолодній воді вкрай важко.

Юлія, жителька Запоріжжя:

Все ж таки хочеться, но не купаємся, ну тому що вода, заборонено.

Максим, житель Запоріжжя:

Ну я так розумію, що, мабуть, щоб в уши, в нос, щоб в рот не попадало, а так. Додому приїду, ополоснусь да і все.

Лариса, жителька Запоріжжя:

Чесно кажучи, я не дуже купающийся человек. Может раз там войду і все.

Про те, що такий відпочинок може додати проблем зі здоров'ям, не стомлюються повторювати санлікарі. Кажуть, жодна запорізька водойма наразі не придатна для купання. Вода у річці та тутешніх кар'єрах не відповідає нормам. В деяких місцях показники перевищені у сотні разів.

Тарас Тищенко, гендиректор Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб:

Самий забрудений у нас є центральний пляж, його ліва та права сторона, де перевищення за кількістю лактозо-позитивних кишкових паличок, бактерій лактозо-позитивних кишкових паличок перевищує в сотні разів. До того ми фіксуємо перевищення за таким індексом, як вміст коліфагів.

Такий відпочинок може додати лише проблем зі здоров'ям.

Тарас Тищенко, гендиректор Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб:

Ми маємо дуже великий ризик захворювання на гострі кишкові інфекції будь-якої етіології. Це може бути гепатит типу А, це може бути гостра діарея, це може бути будь-що.

Проте не лише інфекції чатують на відпочивальників у воді. А й вибухонебезпечні предмети. Після того, як Дніпро обмілів, піротехніки майже щодня виїжджають на розмінування. На узбережжях та на дні водойм виявляють частини російських ракет С-300. Знаходять і боєприпаси часів Другої та навіть Першої світових воєн.

Юлія Баришева, начальниця відділу зв'язків зі ЗМІ ГУ ДСНС у Запорізькій обл.:

Всі ці предмети можуть стати небезпечними для громадян у разі несанкціонованого спрацювання. Крім того людина не знаючи, що знаходиться на дні може пірнути у воду і отримати травму. На території Запорізької області існує заборона на відвідування берегів річки Дніпра, національного заповідника Хортиця, а також пляжі.

Лише за останній місяць піротехніки дістали з води та знешкодили сім десятків боєприпасів. І скільки небезпеки ще може ховатися у глибинах - невідомо.