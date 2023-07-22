Збіжжя, яке не постраждало, доводиться вивозити на зберігання у інші сховища.

Конфлікт на новому рівні. росія не просто не продовжила зернову угоду, а й почала прицільно знищувати українське збіжжя. Горох, ячмінь, пшениця - від влучань російських ракет на складах згоріли десятки тисяч тон агропродукції, якими можна було прогодувати чверть мільйона людей. Про це заявила постійна представниця Великобританії в ООН Барбара Вудворд.

Ще мінімум 24 мільйони тонн українського продовольства залишаються заблокованими і не можуть потрапити на іноземні ринки. Як наслідок, ціни на збіжжя у світі вже поповзли вгору. росія провокує продовольчу кризу і це змушує Європейський Союз збільшити військову підтримку України, - зазначив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

А що буде з українськими аграріями? Чим для них обернеться нова морська блокада від путіна? Марія Тарасова побачила наслідки ворожих обстрілів зерносховищ.

Цьогорічний врожай гороху. Тобто те, що від нього залишилося, після влучання російської ракети у зерносховище. Перші два "Калібри", випущені з акваторії моря, змогли обійти системи протиповітряної оборони, адже летіли на мінімальній висоті, використовуючи особливості ландшафту. В майно агропромислового підприємства вони поцілили о пів на четверту ранку.

Петро Трохтнчук, механік підприємства:

Охрана позвонила, сказала, что у нас прилет. Прилетели, начали разбирать здесь, начало гореть, вытаскивать, что могли спасать.

Ракети вдарили в ангар з сільгосптехнікою та вантажівками. Рятувальники намагалися приборкати вогонь, працівники - захистити вціліле. Аж, раптом, за 40 хвилин після першого удару, надійшов сигнал про повторну атаку. Тетяна, разом з іншими працівниками, кинулася рятуватись.

Тетяна Лазерева, місцева жителька:

Побежали в посадку прятаться - смотрим, туда технику вывозят. Мы бросаем, убегаем дальше. Тут еще один прилет. Попадали… страшно!

Жінка каже: після другої атаки вижили дивом. Проте, двох працівників поранило.

Тетяна Лазарева, місцева жителька:

Стекло воткнулось большое вот так вот. Она начала опухать и очень сильно синеть. Заставили поехать туда, замерили - 7 сантиметров глубина. Думали, что там стекло осталось.

Попередження про тривогу зберегло життя рятувальникам та аграріям. Проте, третя ракета влучила у зерносховище та спалила два пожежні авто.

Петро Трохтнчук, механік підприємства:

Спасибо, что они сказали, что идет опять тревога и людей убрали с територии. Начали выходить - сразу второй прилет. И после второго прилета видите что? Все на глазах у вас.

За хвилини, каже директорка підприємства, горіло 200 квадратних метрів ангарів. Оцінити втрати, розповідає пані Ольга, поки складно. Проте, вже зрозуміло: лишилися без левової частки автопарку.

Ольга Романова, директорка агропідприємства:

Повністю згоріли 4 вантажні автомобілі нових. І сім чи вісім одиниць сільськогосподарської техніки мають значні ушкодження.

Підприємці розуміють: ворог цілив у зерносховища і врожай.

Ольга Романова, директорка агропідприємства:

В складі, той, що згорів, знаходився горох, ріпак і частково ячмінь. 100 тон гороху, 20 тон ячменю, це- приблизно, і ріпак - 180 до 200 тон.

Збіжжя, яке не постраждало, доводиться вивозити на зберігання у інші сховища. Адже, навіть відносно вцілілі ангари - мов решето.

Вантажівки з зерном їдуть з території постраждалого підприємства одна за одною. А селяни намагаються полагодити свої будинки. Вибухова хвиля потрощила будівлі, позривала дахи, на вулицях та подвір'ях - уламки ракет та металевих ангарів.

Володимир Козбур, заступник голови територіальної громади:

Дуже багато руйнувань. Ссадиби, які потребують ремонту. Той шифер. Який в нас є, ми його віддаємо людям безкоштовно. І зараз поставлена задача головою закупити плівку, бо на завтра передають дощі.

Вже зараз аграрії вирішують, як налагодити роботу. Адже лишилися без техніки та зерносховищ просто посеред сезону. Петро відпрацював на підприємстві водієм та механіком 10 років. Каже: терористи за одну ніч позбавили статків багатьох місцевих жителів.

Петро Трохтнчук, механік підприємства: