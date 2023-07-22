Тещу президента Південної Кореї Юн Сок Йоля - Чхве Ин Сун - затримали після відхилення апеляції на вирок про підробку документа. Після оголошення рішення 76-річна жінка знепритомніла, передає Yonhap.

Вирок винесли ще 2021 року, підсудній тоді призначили один рік позбавлення волі, але не заарештували до рішення апеляції. Чхве Ин Сун не визнала провину.

Чхве Ин Сун суд визнав винною в підробці довідки про внесення на рахунок 34,7 млрд вон (майже $27 млн). Цей документ використовувався для купівлі ділянок землі у місті Соннам у 2013 році. Суд вважав це тяжким злочином.

Теща президента Південної Кореї раніше проходила в іншій кримінальній справі - про шахрайство під час отримання допомоги за державним медичним страхуванням у 2015 році. Суд першої інстанції засудив її до трьох років ув'язнення, але пізніше її виправдали.

Юн Сок Йоль очолює Південну Корею з травня 2022 року. До цього був генпрокурором (2019-2021), працював у прокуратурі Сеула. Брав участь у багатьох гучних розслідуваннях, у тому числі двох президентів Південної Кореї.

Нагадаємо, 15 липня лідер Південної Кореї з першою леді відвідав Україну.