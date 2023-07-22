Від початку повномасштабного вторгнення кордон з Білоруссю - потенційно небезпечний.

За білоруським кордоном уважно стежать й українські прикордонники. Після появи там таборів вагнерівців Сили оборони активно посилюють фронт вздовж всього кордону. При цьому військові наголошують - робиться це на перспективу, так би мовити, заздалегідь. Адже наразі ризиків наступу з території Білорусі немає. Руслан Смєщук продовжить тему.

Чорнобильська зона відчудження, територія неподалік кордону з Білоруссю. За легендою навчань, а такі вправи тут зараз відпрацьовують систематично - український патруль натрапив на ворожу піхотну групу. Зав'язав диверсантів боєм, армійці викликають допомогу.

Армійці та нацгвардійці відпрацьовують саме таку тактику - вчасно помітити ворога. А потім не дати йому жодної можливості не тільки реалізувати свій задум. Але навіть і відступити.

Такі мобільні вогневі групи використовують західні бронемашини. Прохідні, швидкі та непогано захищені. В турелях у них стоять потужні кулемети Браунінг - пятидесятого калібру. Щільним вогнем вони прикривають піхоту.

Але сам стрілець - пріоритетна ціль для ворога. Кулеметник. Чоловік певен у техніці. Як і інший екіпаж цього американського Макс-про.

Ярослав, кулеметник:

Інформація з фронту - ця машина себе добре показала. Витримує влучання різних снарядів, і рятує єкіпаж.

Паралельно - оборонці відпрацьовують евакуацію поранених. Кожне таке навчання - цілий комплекс дій та тренувань.

Позивний "Руслан", військовослужбовець Сил Оборони:

Дані військовослужбовці вже мають бойовий досвід, однак постійно приймають участь у подібних навчаннях. По виявленню та знешкодженню ворожих ДРГ, та захисту і обороні державного кордону.

Позивний "Батя", військовослужбовець Сил Оборони:

Проводимо заняття. Що вдень, що вночі. На ротації виїджаємо, і там також проводимо заняття, з інструкторами нашими кваліфікованими. Я думаю, перемога буде за нами - ворога пересилимо.

Від початку повномасштабного вторгнення кордон з Білоруссю - потенційно небезпечний. І хоча на цьому напрямку напад відбили, змусив росіян піти - ризики лишаються. Особливо в умовах насичення Білорусі найманцями рф.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних Сил ЗСУ:

На цьому тижні нами зруйнували 5 дорожних напрямків, які йдуть до Білорусі, утворені додатково мінно-вибухові загородження, лісові завали і ця робота триває. Безумовно ми готуємо свої сили та засоби шляхом тренувань,перевірок готовності до адекватного реагування. Ми вивчали досвід застосування найманців ПВК "Вагнер" на Сході проти нас і розуміємо їх слабкі та сильні сторони, навчаємо свої сили - і підкреслюю це далека перспектива,але ми не сидимо склавши руки.

Крім мінувань особливо небезпечних напрямків, йде фортифікація території. На певних ділянках облаштовують захищені вогневі позиції. Тут наприклад - тестують ось такі конструкції.

- Ця споруда виготовляється в Україні, і за допомогою Київської ВА передана для тестування - в подальшому ми зробимо свої зауваження, і потім Кравченко Руслан Андрійович, що буде закупка таких споруд і встановлення їх тут в чорнобильській зоні.

Цей дот, схоже, ще доведеться допрацювати. Але головне, що навіть на такій базі - він розрахований не тільки на фізичний захист вояків. Але і на повсякденне полегшення важкого солдатського побуту.

І хоча військові підкреслюють, що наразі небезпека вторгнення з території Білорусі - більш теоретична, ніж реальна. Але краще бути готовим до всіх можливих варіантів.