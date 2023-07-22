У Чорному морі наразі відсутні ракетоносії російського флоту. Загалом вороже угруповання на бойовому чергуванні складає 10 кораблів. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Я пов'язую останні удари рф з тим, що вона намагалася не просто шантажувати нашу державу. Намагання росії було спрямовано на те, тиснути психологічно на населення і намагатися технологічно усунути нашу державу через порушення інфраструктури від майбутніх зернових угод. Тобто не працює інфраструктура, тож про яку зернову угоду може йти мова... Але е вдалося це зробити росії.

Можна сьогодні говорити про затишшя. Воно пов'язано з такими регламентними процесами, коли ворог відстрілявся, ворог використав певний боєзапас ракет і зараз може проводити переспорядження. Це підтверджує факт того, що наразі у Чорному морі є угруповання Чорноморського флоту рф, але у його складі немає ракетоносіїв. Тобто ракетоносії можуть бути у пунктах базування і перезаряджатися.