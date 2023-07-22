Ворог намагається хоч щось протиставити успіхам Сил оборони та тисне в бік Лимана та Куп'янська.

росіяни атакували ракетами Краматорськ і Костянтинівку, що на Донеччині. Загинули восьмеро цивільних. У селі Дружба - окупанти вбили двох дітей, ще чотири жертви в Нью-Йорку та дві в Костянтинівці. Більше про ситуацію на східному фронті - далі.

Напередодні вдосвіта російські терористи накрили вогнем приватний сектор Костянтинівки. Гатили з реактивних систем залпового вогню. Одна з ракет поцілила в будинок і вбила господарів.

- Внук вылез из дома, он с той стороны спал. А дочка с зятем - с этой. Погибли. В 4 часа утра прилетело. Все в пылюке, подскочил, думаю: что такое? Иду открывать. Открываю, а там… хорошо там висело… вон доски и двери, а то я бы упал туда. Полтора метра высота.

Черговий кривавий злочин росіяни скоїли близько третьої години дня. Рашисти обстріляли село Дружба з артилерії. Жертвами стали двоє дітей. Вони не встигли сховатися.

Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації:

10-річний хлопчик і 16-річна дівчинка. Брат і сестра. Вони отримали поранення, несумісні з життям. Крім того, у тому ж селищі під час обстрілу була поранена літня жінка - вона доправлена до лікарні.

Ввечері російська авіація завдала удару по Нью-Йорку. Там - четверо загиблих та троє поранених. Щодня гучно й в Авдіївці. Росіяни цілеспрямовано рівняють місто із землею.

Ситуація в Авдіївці стабільно важка. Прильоти регулярні. З того часу, як був останній раз, додалося ще 40% нових прильотів. В основному криє авіація, зносить будинки дуже і дуже сильно.

Ворог намагається одночасно оточити місто, та увійти до нього.

Дмитро, розвідник 5-го загону СП ЦСП "Омега" Національної гвардії України:

За останній час ворогом було предпринято досить багато штурмових дій. Найбільше страждає 9-й квартал та стара Авдіївка. Противник наносить артилерійські обстріли та авіаудари. Щодня.

Денис, командир групи 5-го загону СП ЦСП "Омега" Національної гвардії України:

Авиация очень часто и практически ежедневно заходы Сушек ихних. Удары по высоткам из-за того, что чаще всего противник расчитывает на то, что будет снята группа либо корректировщиков, либо БПЛА, которые осуществялют авиаразведки. Хотя, по факту, расположение Авдеевки устроено таким образом, что рубежи жилых комплексов многоэтажных не интересны в этом отношении.

Сили не дають ворогу підступити ближче.

Андрій, командир 5-го загону СП ЦСП "Омега" Національної гвардії України:

Недалеко от наших позиций, по всей авдеевской линии, почему-то их трупы воняют, а не наши. То, что мы видим сейчас, противник постоянно пытался, и сейчас пытается наступать в сторону Авдеевки. Изначально это все было при поддержке техники, танков, но сейчас техника ближе, чем на 6 км не приближается к Авдеевке. Потому что боятся. Её соженно просто море.

Запеклі бої точаться й навколо міста-фортеці Бахмут. Ворог б'ється за села Берхівку та Кліщіївку, палить резерви. Кліщіївка вже у напівоточені. Сили оборони тримають під вогневим контролем шляхи забезпечення ворожого угруповання.

Андрій Бабічев, військовослужбовець Збройних сил України:

Їм тепер на Кліщіївку щось доставляти важко буде. Але ми не торопимся. Ми все робимо так, щоб менше у нас було поранених та втрат при штурмі. Продовжуємо слідкувати та потроху просуватись.

Ворог намагається хоч щось протиставити успіхам Сил оборони та тисне в бік Лимана та Куп'янська. Та значними успіхами похизуватися не може. Відсутність перемог та великі втрати підривають бойовий дух окупантів.

Олександр Штупун, речник Генерального штабу Збройних сил України:

В підрозділах мотострілецького полку окупантів, який бере участь в бойових діях в районі Першотравневого на Луганщині, російські військовослужбовці мають низький рівень морально-психологічного стану. Збільшується кількість бажаючих залишити свої підрозділи та вибути з районів ведення бойових дій до російської федерації.

Під щільними обстрілами на Луганщині деокуповані села. Людей, які не хочуть кидати рідних домівок, підтримують поліцейські. Від правоохоронців жителі сіл на лінії фронту отримали гуманітарну допомогу.