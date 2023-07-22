Відпрацювавши по цілях, артилеристи розповідають - роблять усе, щоб якнайшвидше вигнати ворога з України.

Техніка, перевірена часом. Самохідна артилерійська установка 2С1 "Гвоздика" допомагає нашим артилеристам ефективно знищувати ворога. Як зробити постріл максимально швидко та точно - захисники України розповіли кореспондентам Військового телебачення. Давайте подивимося.

- Скільки кілометрів стоїмо від ворога зараз? - 4-5. - Працюють по вас часто? - Зараз не часто. Тому що ми гарно маскуємось, я би так сказав. - Але тут гучно. - Це ще не гучно.

Позивний "Тихон" - військовослужбовець Збройних сил України:

Працюєм з саушкой 2С1. Нею працюєм кожен день, працюєм харашо. Можем по сто снарядів в день кидаєм.

2С1 "Гвоздика" - самохідна арт-установка ще радянського зразка. Бійці, з якими працюємо сьогодні, розповідають - найефективніше цією потужною квіткою працювати по скупченню ворожої піхоти.

Дмитро - військовослужбовець Збройних сил України:

По їхнім окопам, по їхнім бліндажам. Танки, так само, техніка їхня, легка не легка, камази і так далі.

Та щоб робота артилерії була максимально ефективною, потрібна особлива атмосфера у команді, наголошують бійці.

Позивний "Кабан" - військовослужбовець Збройних сил України:

Екіпаж, як одна сім'я вже тут, як виїжджаємо в тил вже тягне сюди, до команди своєї, далі, вбивати ворога.

Просто на наших очах артилеристи готуються здійснити постріл. Наголошують - це один із найвідповідальніших моментів у роботі.

Відпрацювавши по цілях, артилеристи розповідають - роблять усе, щоб якнайшвидше вигнати ворога з України. Вмотивовані як ніколи.

Дмитро - військовослужбовець Збройних сил України:

Мотивації багато б факторів я назвав. Є дуже багато друзів моїх близьких, які загинули, те, що мої батьки в окупації, ну і те, що хочеться уже життя.

Руслан - військовослужбовець Збройних сил України: