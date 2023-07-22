Самохідна артилерійська установка "Гвоздика" допомагає артилеристам ефективно знищувати ворога [ Редагувати ]
Техніка, перевірена часом. Самохідна артилерійська установка 2С1 "Гвоздика" допомагає нашим артилеристам ефективно знищувати ворога. Як зробити постріл максимально швидко та точно - захисники України розповіли кореспондентам Військового телебачення. Давайте подивимося.
- Скільки кілометрів стоїмо від ворога зараз? - 4-5. - Працюють по вас часто? - Зараз не часто. Тому що ми гарно маскуємось, я би так сказав. - Але тут гучно. - Це ще не гучно.
Позивний "Тихон" - військовослужбовець Збройних сил України:
Працюєм з саушкой 2С1. Нею працюєм кожен день, працюєм харашо. Можем по сто снарядів в день кидаєм.
2С1 "Гвоздика" - самохідна арт-установка ще радянського зразка. Бійці, з якими працюємо сьогодні, розповідають - найефективніше цією потужною квіткою працювати по скупченню ворожої піхоти.
Дмитро - військовослужбовець Збройних сил України:
По їхнім окопам, по їхнім бліндажам. Танки, так само, техніка їхня, легка не легка, камази і так далі.
Та щоб робота артилерії була максимально ефективною, потрібна особлива атмосфера у команді, наголошують бійці.
Позивний "Кабан" - військовослужбовець Збройних сил України:
Екіпаж, як одна сім'я вже тут, як виїжджаємо в тил вже тягне сюди, до команди своєї, далі, вбивати ворога.
Просто на наших очах артилеристи готуються здійснити постріл. Наголошують - це один із найвідповідальніших моментів у роботі.
Відпрацювавши по цілях, артилеристи розповідають - роблять усе, щоб якнайшвидше вигнати ворога з України. Вмотивовані як ніколи.
Дмитро - військовослужбовець Збройних сил України:
Мотивації багато б факторів я назвав. Є дуже багато друзів моїх близьких, які загинули, те, що мої батьки в окупації, ну і те, що хочеться уже життя.
Руслан - військовослужбовець Збройних сил України:
Куда б ми не їхали, на яку машину нас не призначали, ми возим з собой… символ, що даже якщо хлопці погібли, шо вони не зря, шо вони з нами тут. І воно бойовий дух поднімає. Не так, як говориться, страшно. Головне - це пам'ять. А пам'ять - це лучше любих дєнєг і наград.
по темі
Американські касетні боєприпаси, які почали застосовувати українські артилеристи, суттєво підвищать рівень винищення живої сили й ушкодження техніки ворога. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив військовий аналітик Петро Черник
Поки українські захисники боронять їхній дім, вони намагаються підтримати бійців, як можуть, і за можливості сказати їм - дякую. У Дніпрі переселенці напекли пряників для військових. За яким рецептом готували і як з любов'ю розмальовували - бачила наша Олена Мендалюк.
На півдні наші військові просуваються щодня на сотні метрів, буквально прогризаючи оборону противника. Звісно, успішність штурмів залежить від вишколу бійців. Як тренуються штурмовики?
Локального успіху ворог немає, ініціатива на полі бою в наших руках. Про таке звітують в ЗСУ. На півдні наші військові просуваються щодня на сотні метрів, буквально прогризаючи оборону противника. Лимано-Куп'янський напрямок залишається лідером з артилерійських ударів.
Українські військові просунулися на 1 км вздовж лінії фронту на Мелітопольському та Бердянському напрямках
Герої нашого наступного сюжету, мінометники, наголошують: іноді виконувати бойові завдання доводиться в режимі 24/7. Як зупиняють ворожу навалу на Луганщині - показали кореспонденти Військового телебачення.