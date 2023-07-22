"Це зброя підтримки піхоти": військовий аналітик прокоментував передачу перших танків Leopard 1 (відео) [ Редагувати ]
Україна отримала від Німеччини перші 10 танків Leopard 1А5. Загалом Берлін має поставати українським захисникам понад 100 танків цього виду. Водночас вони не є танками прориву, а служать як прикриття піхоти. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив військовий аналітик Петро Черник.
Будь-яка одиниця техніки однозначно вітається. Але я би не ставив на "Леопард-1" ставку, як скажімо, на "Леопард-2". Там суттєво слабша гармата 105 мм, це скоріше зброя підтримки піхоти. Чи вона потрібна ? Однозначно так, але для повноцінних танкових боїв з такими машинами як Т-72 чи Т-80 чи навіть Т-90 вона трошечки застаріла. Але наголошую - уся техніка, що надходить, є корисною. Піхота також потребує дуже серйозного бронеприкриття.
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Україна випередила росію за кількістю танків. З початку вторгнення Україні передали 471 танк, ще 286 прибудуть до України пізніше. На даний момент Україна має приблизно 1 500 танків (проти 987 до війни), а рф - 1 400 (проти 3 400).
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