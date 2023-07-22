Україна отримала від Німеччини перші 10 танків Leopard 1А5. Загалом Берлін має поставати українським захисникам понад 100 танків цього виду. Водночас вони не є танками прориву, а служать як прикриття піхоти. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив військовий аналітик Петро Черник.

Будь-яка одиниця техніки однозначно вітається. Але я би не ставив на "Леопард-1" ставку, як скажімо, на "Леопард-2". Там суттєво слабша гармата 105 мм, це скоріше зброя підтримки піхоти. Чи вона потрібна ? Однозначно так, але для повноцінних танкових боїв з такими машинами як Т-72 чи Т-80 чи навіть Т-90 вона трошечки застаріла. Але наголошую - уся техніка, що надходить, є корисною. Піхота також потребує дуже серйозного бронеприкриття.