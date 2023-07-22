На дві тисячі багатоповерхівок - лише 35 придатних бомбосховищ. А найпростіших сховків - й того менше. Такі попередні цифри перевірок миколаївської міськради. Проте - роботи з облаштування укриттів в місті ще тривають.

Наша Марина Михайловська вирушила на власну інспекцію до різних районів міста. Що побачила і що кажуть самі містяни? Дивіться далі.

Сергій намагається привести свою квартиру до ладу. Його житловий будинок пошкодила вибухова хвиля від прильоту російської ракети в ніч на 20 липня. Чоловік зізнається, обстріл пересидів вдома.

Сергій Плахотнюк - мешканець пошкодженого будинку:

- Як всяка нормальна людина, в 3 години ночі всі сплять. - Але ж була тривога. - Та й шо? Вперше чи що. Що кожен раз бігати?

Не біжить в укриття ховатися і пані Наталя. Передусім тому, що не уявляє, куди.

Наталя Коваленко - жителька Миколаєва:

Поруч укриттів у нас нема, тільки в "Магелані", але туди кажуть, не пускають. Поруч в домі 15Д було колись укриття, навіть бомбосховище, але воно закинуте, там каналізаційні стоки.

На цей мікрорайон лише одне сховище в школі та 2 укриття в житлових будинках. Їдемо навмання в одне з них.

Зробили таку лавку з поламаних дверей, принесли зі смітника такий рулон.

Олена Володимирівна згадує, трошки прибрали, принесли тумбу, ковдри, лампочку. З сусідами тут сиділи ще на початку повномасштабного вторгнення. Зараз тут ночують безхатьки. А відповідає за це приміщення керуюча компанія.

Олена Ларіонова - жителька Миколаєва:

- Навіть в очі не бачила цього підприємства. – "Місто для людей" з вами не працює? Хто у вас? – "Місто для людей". Але ми ніколи нікого не бачили. Хто тут керує. Хоч би в обличчя когось узнати.

Далі їдемо перевірити укриття на іншому кінці міста.

Під час тривоги на наше прохання нам відчинили двері укриття на території дитсадка.

Це найпростіший сховок. Є декілька лавок, світло, вода, 2 виходи. Але, якщо вірити онлайн карті укриттів, тут мало б помістится більше тисячі людей.

Ірина Олександрівна - директор дошкільного закладу:

На початку війни до нас приходило дуже багато людей. Але вони були не в цій кімнаті, а в іншому місці. Зараз там дитяче укриття. А цю кімнату ми виділили. Рік тому як люди користувалися старим сховищем. А так до нас не ходять.

Сховища настільки в жахливому стані, розповідає пані Людмила, що безпечніше пересидіти обстріли вдома. А ще й бігти вночі неосвітленими вулицями страшно.

Людмила Вербицька - жителька Миколаєва:

Дома, коридор, правила 2-х стін. Навіть коли починається обстріл, ніч темно, якщо бігти нам до бомбосховища, то не встигнемо. І це, мабуть, буде небезпечно.

Якщо тривога застала в дорозі, то єдиний спосіб хоч якось сховатися - зупинки-укриття. Адже в Миколаєві немає ані метро, ані підземних паркінгів.

Юрій Сметана - директор КП "Миколаївелектротранс":

Ці споруди з бетону 40 см товщиною стіни та стеля. Вони мають 2 входи та 2 виходи, що розташовані в різних сторонах. Такі споруди ставлять для захисту від уламків або касетних снарядів.

Аби населення півмільйонного міста забезпечити необхідною кількістю захисних споруд, роботи тривають - запевняють відповідальні посадовці. На онлайн карту нанесено більше 200 сховищ та укриттів. Нині обстежують підвали багатоповерхівок, якими б можна було цей перелік доповнити.

Сергій Жмур - в.о. начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради:

Було обстежено 55 підвальних приміщень. На жаль, жодне з них не відповідає вимогам. Зараз проводиться робота щодо обстеження ще 38 підвальних приміщень. За підсумками цього обстеження буде прийняте рішення щодо можливості їх використання для укриття населення та можливості проведення там ремонтів.

Зараз в миколаївських багатоповерхівках 72 укриття. Половину з них відновлять за допомогою міжнародних партнерів. Ось одне з відновлених сховищ.

Оксана Новікова - жителька Миколаєва:

Ось туалети наші, потроху прибираємо. Їх 2 штуки. Вони не працювали. Надпис не прибрали. І зараз вони працюють. Є раковини. Можна помити руки. Вони теж в працюючому стані.

В бомбосховищі старенького будинку відремонтували санітарні кімнати, замінили електродроти, зробили аварійне світло, облаштували зону для відпочинку. Місцеві кажуть, самі користуються своїм підвалом та пускають сусідів.

Олексій Олійников - директор КП "Захист":

Коли лунає сирена, люди можуть спуститися до захисної споруди, тут є все необхідне. Є водопостачання, водовідведення, є ліжка, де вони можуть перебувати довгий час.

Цього року 50 млн грн виділили департаменту житлово-комунального господарства для ремонту підвальних приміщень, стільки ж коштуватиме облаштування укриттів в дитсадках та школах. Червоний хрест обіцяє дати 400 тисяч доларів на ремонт підвалів в медичних закладах. А от щоб закрити повністю цю проблему для Миколаєва, переконані в управлінні з питань надзвичайних ситуацій, має бути державна програма.