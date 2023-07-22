Американські касетні боєприпаси, які почали застосовувати українські артилеристи, суттєво підвищать рівень винищення живої сили й ушкодження техніки ворога. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив військовий аналітик Петро Черник.

Це дуже серйозна зброя в частині, що стосується підняття рівня винищення живої сили й ушкодження техніки противника. Скажімо, є футбольне поле, лісосмуга. Там є кілька одиниць техніки та посилений механізований взвод 30-40 чоловік.

Щоб знищити все це звичайними снарядами, треба 30-40 залпів. Один штатний боєприпас коштує у межах 1000 доларів. Або використовувати високоточні "Ескалібури", які гарантовано досягають цілі. Однак один "Ескалібур" - це 120-170 тисяч доларів.

Це завдання виконує всього-на-всього кілька касетних боєприпасів, які коштують за один кілька тисяч доларів. На висоті 20-30 метрів цей боєприпас розпадається, він має 72 субелементи, кожен важить десь 200 грамів. І повністю це поле засіває. Звичайно такий елемент повністю танк не знищить, але може його ушкодити, скажімо, його прицільні системи...

Якщо умовно на одиницю площі звичайний боєприпас знищує 100 чоловік, то касетний - 120-130. А якщо це у вимірах двох-трьох місяців, то ми розуміємо, як високо піднімаємо коефіцієнт знищення.