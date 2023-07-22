Світло повернули в одне із сіл на деокупованій Ізюмщині: як люди більше року жили без електрики [ Редагувати ]
Дотепер без електроенергії на Харківщині залишаються 82 населених пункти. Здебільшого це села на лінії зіткнення, або поблизу з російським кордоном. Повернути людям електрику не можуть через щільну замінованість території. Але спільними зусиллями саперів та енергетиків - "темних" ділянок на мапі області із кожним днем стає все менше.
І цього тижня світло повернули в одне із сіл на деокупованій Ізюмщині. Як люди більше року жили без електрики – розкажутьнаші журналісти.
Електроенергія у Співаківці зникла вже в перші ж дні війни. А разом із нею - зв'язок, інтернет та вода, що подавали насоси зі свердловин та колодязів у хати, розповідають селяни.
Валерія Меркулова, депутат Заводського старостинського округа:
Склали піч у дворі, багато хто так зробив, і дровами топили. Гріли воду. Щоб попрати, покупатися, помити посуд. Так і обходилися. Повернулися в минуле столітя. Позаминуле.
Тоді співаківці були відрізані від усього світу. У Ізюмі вже були рашисти, а на Харків - не проїхати через зруйнований міст. А потім окупанти зайшли й у Співаківку та відразу почали відбирати в людей мобільні телефони.
Валерія Меркулова, депутат Заводського старостинського округа:
У нас був радіоприймач, підпільний. Ми його ховали. Вмикали рано вранці, новини які почуємо, то гарно. Але здебільшого все глушилося. Ми були ізольовані від інформації.
А невдовзі до села стали тікати мешканці Ізюма - місто обстрілювали і закидали бомбами. Тоді у Співаківці відчули ще й голод, згадує місцева бібліотекарка.
Надія Степанян, бібліотекарка Співаківської сільської бібліотеки:
Люди із Ізюму приїхали сюди. Ну, припустим, у мене було 13 чоловік тоді, ми не знали шо їсти. Швиденько з'їли… хоча в мене, я такий не запасливий чоловік і запасів майже не було.. так крупу з заводів передали, на лодках перевезли, соєву олію.. і от ми якось намагались.. консервацію бистро з'їли..
У таких умовах селяни жили чотири з половиною місяці, а потім, коли ЗСУ почали вибивати ворога з Харківщини, рашисти швидко накивали звідси п'ятами. Пані Валерія пригадує, що саме напередодні в окупантів відбулася ротація.
Валерія Меркулова, депутат Заводського старостинського округа:
Зашли сюда с сумками, с провизией, с одеждой - все по пустым домам, где у них была локация, и в школу. Буквально ночь переночевали и в 8 утра 10 сентября они быстренько-быстренько все собрались и уезжали кто на чем мог и бросали все.
Уже наступного дня в Співаківку зайшли українські військові, і село потроху почало повертатися до звичного життя. Спершу виручали волонтери, які привозили все - від генераторів до ліків та продуктів. А от електрику і зв'язок налагодили лише тепер. До цього, щоб подзвонити, доводилося і на дерева із телефоном вилазити.
Надія Степанян, бібліотекарка Співаківської сільської бібліотеки:
Ой! Без світла книжки - це єдиний світлий момент в нашому житті. Люди дуже, дуже з великою охотою йдуть до нас, беруть… і я їм кажу, що тепер у нас буде більше книжок на українській мові.
Нещодавно співаківські бібліотечні фонди поповнили вцілілі книжки однієї із сусідніх бібліотек. Щоправда, частина - у жахливому стані.
Після війни, обіцяє пані Надія, ці понівечені уламками книжки стануть експонатами бібліотечного музею.
Надія Степанян, бібліотекарка Співаківської сільської бібліотеки:
Я обов'язково це залишу, а повернуться наші дітки, буду їм показувати, шо наробили наші асвабадітєлі з книжечками.
А на цьому тижні у Співаківці нарешті з'явилося світло.
Віталій Борщ, начальник Ізюмського РЕМ:
Це село не таке зруйноване. Так, пошкоджень багато по мережам, але таких.. якщо ми над таким селом як Студенок працювали місяці 2, по самому селу, то тут нам 2 тижні десь вистачить.
Головною проблемою, говорить енергетик, було те, що найближче місце, з якого можна було заживити село, за сорок кілометрах. Тож довелося майже наново збудувати зруйновану високовольтну лінію.
Віталій Борщ, начальник Ізюмського РЕМ:
Сапери - щоденна робота. Попередньо проходили, розміновували, підривали.. потім контролювали наші бригади, кожен крок постійно в присутності працівників ДСНС.
Разом зі світлом у Співаківку почали повертатися жителі, які мусили виїхати через окупацію та відсутність елементарних побутових зручностей.
Віталій Борщ, керівник Ізюмського РЕМ:
Дзвонять, кажуть як тіки тіки, ми відразу поїдемо. Вони всі десь - хто в Ізюмі, хто в Харкові. Це все село воно повне, як було до війни. Я думаю, що воно до життя повернеться на 100 %.
Село, що розташоване на одному з берегів Сіверського Дінця справді уникло сильних руйнувань, більшість будинків тут вціліли, хоч снаряди та міни і літали над ним.
по темі
Подружжя пережило окупацію та відмовляється покидати домівку, навіть попри те, що вона геть розбита через ворожі обстріли. Аби повернути до цього будинку електроенергію, фахівцям знадобилося близько шести місяців.
Спеціально для ідолів з піщаника змайстрували дерев'яні чохли. Світлана Шекера все бачила.
Роботи на об'єкті вдалося завершити з випередженням графіка. Таким чином, нині електроенергію дають сім з дев'яти підконтрольних Україні енергоблоків. Сніжана Сидорук докладніше - далі.
Такі прогнози висловлють експерти з енергетики. Енергетичні об'єкти залишаються пріоритетними цілями для російських ракет та дронів. Деякі станції і досі відновлюють після ворожих атак.
Розбиті дахи та обвалені стіни. Так після пів року обстрілів виглядають будинки населених пунктів Дергачівської громади на Харківщині. Там почалась активна відбудова. Частково - коштом місцевих та обласного бюджетів, а десь допомагають волонтерам.