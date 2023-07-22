Дотепер без електроенергії на Харківщині залишаються 82 населених пункти. Здебільшого це села на лінії зіткнення, або поблизу з російським кордоном. Повернути людям електрику не можуть через щільну замінованість території. Але спільними зусиллями саперів та енергетиків - "темних" ділянок на мапі області із кожним днем стає все менше.

І цього тижня світло повернули в одне із сіл на деокупованій Ізюмщині. Як люди більше року жили без електрики – розкажутьнаші журналісти.

Електроенергія у Співаківці зникла вже в перші ж дні війни. А разом із нею - зв'язок, інтернет та вода, що подавали насоси зі свердловин та колодязів у хати, розповідають селяни.

Валерія Меркулова, депутат Заводського старостинського округа:

Склали піч у дворі, багато хто так зробив, і дровами топили. Гріли воду. Щоб попрати, покупатися, помити посуд. Так і обходилися. Повернулися в минуле столітя. Позаминуле.

Тоді співаківці були відрізані від усього світу. У Ізюмі вже були рашисти, а на Харків - не проїхати через зруйнований міст. А потім окупанти зайшли й у Співаківку та відразу почали відбирати в людей мобільні телефони.

Валерія Меркулова, депутат Заводського старостинського округа:

У нас був радіоприймач, підпільний. Ми його ховали. Вмикали рано вранці, новини які почуємо, то гарно. Але здебільшого все глушилося. Ми були ізольовані від інформації.

А невдовзі до села стали тікати мешканці Ізюма - місто обстрілювали і закидали бомбами. Тоді у Співаківці відчули ще й голод, згадує місцева бібліотекарка.

Надія Степанян, бібліотекарка Співаківської сільської бібліотеки:

Люди із Ізюму приїхали сюди. Ну, припустим, у мене було 13 чоловік тоді, ми не знали шо їсти. Швиденько з'їли… хоча в мене, я такий не запасливий чоловік і запасів майже не було.. так крупу з заводів передали, на лодках перевезли, соєву олію.. і от ми якось намагались.. консервацію бистро з'їли..

У таких умовах селяни жили чотири з половиною місяці, а потім, коли ЗСУ почали вибивати ворога з Харківщини, рашисти швидко накивали звідси п'ятами. Пані Валерія пригадує, що саме напередодні в окупантів відбулася ротація.

Валерія Меркулова, депутат Заводського старостинського округа:

Зашли сюда с сумками, с провизией, с одеждой - все по пустым домам, где у них была локация, и в школу. Буквально ночь переночевали и в 8 утра 10 сентября они быстренько-быстренько все собрались и уезжали кто на чем мог и бросали все.

Уже наступного дня в Співаківку зайшли українські військові, і село потроху почало повертатися до звичного життя. Спершу виручали волонтери, які привозили все - від генераторів до ліків та продуктів. А от електрику і зв'язок налагодили лише тепер. До цього, щоб подзвонити, доводилося і на дерева із телефоном вилазити.

Надія Степанян, бібліотекарка Співаківської сільської бібліотеки:

Ой! Без світла книжки - це єдиний світлий момент в нашому житті. Люди дуже, дуже з великою охотою йдуть до нас, беруть… і я їм кажу, що тепер у нас буде більше книжок на українській мові.

Нещодавно співаківські бібліотечні фонди поповнили вцілілі книжки однієї із сусідніх бібліотек. Щоправда, частина - у жахливому стані.

Після війни, обіцяє пані Надія, ці понівечені уламками книжки стануть експонатами бібліотечного музею.

Надія Степанян, бібліотекарка Співаківської сільської бібліотеки:

Я обов'язково це залишу, а повернуться наші дітки, буду їм показувати, шо наробили наші асвабадітєлі з книжечками.

А на цьому тижні у Співаківці нарешті з'явилося світло.

Віталій Борщ, начальник Ізюмського РЕМ:

Це село не таке зруйноване. Так, пошкоджень багато по мережам, але таких.. якщо ми над таким селом як Студенок працювали місяці 2, по самому селу, то тут нам 2 тижні десь вистачить.

Головною проблемою, говорить енергетик, було те, що найближче місце, з якого можна було заживити село, за сорок кілометрах. Тож довелося майже наново збудувати зруйновану високовольтну лінію.

Віталій Борщ, начальник Ізюмського РЕМ:

Сапери - щоденна робота. Попередньо проходили, розміновували, підривали.. потім контролювали наші бригади, кожен крок постійно в присутності працівників ДСНС.

Разом зі світлом у Співаківку почали повертатися жителі, які мусили виїхати через окупацію та відсутність елементарних побутових зручностей.

Віталій Борщ, керівник Ізюмського РЕМ:

Дзвонять, кажуть як тіки тіки, ми відразу поїдемо. Вони всі десь - хто в Ізюмі, хто в Харкові. Це все село воно повне, як було до війни. Я думаю, що воно до життя повернеться на 100 %.

Село, що розташоване на одному з берегів Сіверського Дінця справді уникло сильних руйнувань, більшість будинків тут вціліли, хоч снаряди та міни і літали над ним.