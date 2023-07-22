Чи підвищення тарифів на електрику покриють потреби виробників електроенергії?

А от чи підвищення тарифів на електрику покриють потреби виробників електроенергії?

Чи встигнемо ми до зими підготувати енергосистему та загалом який прогноз на новий опалювальний сезон?

Про все це Ніна Коломієць розпитала міністра енергетики України Германа Галущенко.