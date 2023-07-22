Який прогноз на новий опалювальний сезон: міністр енергетики дав відповідь [ Редагувати ]
А от чи підвищення тарифів на електрику покриють потреби виробників електроенергії?
Чи встигнемо ми до зими підготувати енергосистему та загалом який прогноз на новий опалювальний сезон?
Про все це Ніна Коломієць розпитала міністра енергетики України Германа Галущенко.
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