У Криму вибухає склад боєприпасів біля військового аеродрому "Октябрьський" (відео) [ Редагувати ]
Внаслідок атаки українського безпілотника в окупованому Криму сталися вибухи на складі боєприпасів. Про це повідомив гауляйтер Криму Сергій Аксьонов.
Місцеві мешканці повідомляють про детонацію на складі боєприпасів біля військового аеродрому "Октябрьський" у Красногвардійському районі.
За даними окупаційної влади, постраждалих, за попередніми даними, немає. Відбувається евакуація населення в радіусі 5 кілометрів від арсеналу. Для мінімізації ризиків призупинено рух Кримської залізниці.
Кримські Z-пабліки пишуть, що по складу в "Октябрьському" завдали удару ракетами Storm Shadow.
Нагадаємо, три дні тому, 19 липня, сталася пожежа на складі з боєприпасами у Кіровському районі Криму. Займання також призвело до детонації боєприпасів. Було евакуйовано 2,2 тис. мешканців чотирьох довколишніх сіл.
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