Внаслідок атаки українського безпілотника в окупованому Криму сталися вибухи на складі боєприпасів. Про це повідомив гауляйтер Криму Сергій Аксьонов.

Місцеві мешканці повідомляють про детонацію на складі боєприпасів біля військового аеродрому "Октябрьський" у Красногвардійському районі.

За даними окупаційної влади, постраждалих, за попередніми даними, немає. Відбувається евакуація населення в радіусі 5 кілометрів від арсеналу. Для мінімізації ризиків призупинено рух Кримської залізниці.

Кримські Z-пабліки пишуть, що по складу в "Октябрьському" завдали удару ракетами Storm Shadow.

Нагадаємо, три дні тому, 19 липня, сталася пожежа на складі з боєприпасами у Кіровському районі Криму. Займання також призвело до детонації боєприпасів. Було евакуйовано 2,2 тис. мешканців чотирьох довколишніх сіл.