На Черкащині стартували жнива. Попри дощі навесні та на початку літа, аграрії дають прогнози на хороший врожай. Це вже другі жнива під час повномасштабного вторгнення, і цьогоріч викликів для тих, хто обробляє землю ще більше. Зокрема і через намагання ворога зірвати зернові угоди. Ірина Васюра продовжить тему.

Триває збір пшениці. Цього сезону зернові на Черкащині вродили, попри погодні випробування.

Ідуть опади великі, колосок уже тяжкий, достиг, набирається вологи, плюс вітер і його місцями виложує, де пориви вітру були і воно не витримує, лягає, ускладнює це нам роботу.

Володимир 20 років працює на комбайні. Робочий день починається на світанку і триває часом до заходу сонця. Полегшує усі процеси сучасна техніка.

Володимир Головенько, комбайнер:

Є і кондиціонування, автопілот, полегшує роботу оператора, набагато легше працювати, також можна робити більший наробіток, краща якість, менше втрат.

Нині на полях Черкащини вже збирають озиму пшеницю та ріпак, стартують роботи на полях яменю та гороху.

Зберігають аграрії і українські традиції, щоби жнива були вдалими проводять зажинки - свято формування першого снопа. Як і багато років тому, зрізають його серпом.

Перший сніп для українців завжди був символом.

Ганна Гаврилюк, жителька Черкас:

Зберігався він у коморі, а коли засівалось знов поле, вимолотили з нього трохи зерна, решта як дідух зберігався до Різдва, на Різдво заносили в хату, ставили на покуті, виминали кілька зерен для куті, а весною домолочували і пили його.

У сучасних аграріїв свої випробування - це вже другі жнива під час повномасштабного вторгнення. І попри всі складнощі, кажуть, врожаї радують.

Олександр Воскобойнік, директор науково-виробничої фірми:

Саме головне - це те, шо ми маємо продовольчу пшеницю - це другий, третій клас, у нас буде пшениця з високими хлібопекарськими якостями, це говорить про те, шо хліб не має дорожчати. Бо пшениця якісна і класна.

Найактуальнішою проблемою є збут зібраної продукції через скасовану ворогом зернову угоду.

Ігор Табурець, голова Черкаської обласної військової адміністрації:

Наразі нашу мудрі аграрїі підготувались і до цих викликів, досить багато агропідприємств добудували додаткові зерносхвища, загальна кількість добудованих зерносховищ під 100 тися тон, щоб була міцність де зберігати до моменту експорту зернової продукції.

На Черкащині обробили вже 9 тисяч гектарів полів. А загалом в області засіяно 1 мільйон 200 тисяч гектарів. Найбільше - кукурудзи, соняшника, озимої пшениці та сої.