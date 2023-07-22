Під час навчань наші захисники відпрацьовують тактику з використанням бронетехніки.

Не пройдуть і не пролізуть! 72 бригада Збройних сил України продовжує тримати оборону Вугледара на Донеччині. Хлопці не дають ворогу про-сунутися вперед. І навіть більше - відтісняють окупантів подалі від міста.

Як нашим захисникам вдається успішно виконувати завдання - бачили наші колеги із "Військового телебачення".

Вугледар - цілодобово під прицілом російських окупантів! Ворог руйнує місто, застосовуючи авіацію та артилерію. Однак, усі спроби прорвати тут оборону так і залишаються безуспішними. Ось так наші захисники за допомогою протитанкових мін та ракет перетворюють російську техніку на обвуглені каркаси!

Позивний "Тихий" - військовослужбовець Збройних сил України:

Ну це були дуже масовані контрнаступи з великою кількістю бронетехніки - це БМП 3, БМП 2, танки різних моделей, ну і велика кількість піхоти.

Ворог відправляє сюди танки цілими колонами. Але завдяки маневреній обороні та злагодженим діям всього підрозділу - масовані атаки відбивають!

Позивний "Шкет" - військовослужбовець Збройних сил України:

Ворог потерпів дуже великі втрати, як і в техніці, так і в піхоті. Місто тримали, місто не здали, а на теперішній час ще й трохи відбили. Із-за того, що поніс великі втрати, він відступив. Але ж в них так само армія, в них поповнюються резерви, підтягуються і намагаються назад це все відбити.

Хлопці не лише обороняються, а й контратакують. Завдання виконують успішно завдяки взаємодії. Бригаді життєво необхідно адаптуватися до змін тактики ворога, тому бійці регулярно вдосконалюють свої навички.

Олександр Осовський, військовий кореспондент:

Зважаючи на бойовий досвід бригади, хлопці прекрасно розуміють, які саме елементи їм потрібно доопрацювати, чи вдосконалити, адже всі ці навички здобуті під час безпосередньо бойових зіткнень з ворогом.

Позивний "Тихий" - військовослужбовець Збройних сил України:

Ми враховуємо як і свій досвід, досвід інших бригад, так і аналізуємо дії противника. Виходячи з усіх ций дій, ми вже виходимо до спільного, вирішуємо всіма своїми засобами та силами на чому нам потрібно посилити пильність і куди звернути увагу.

Під час навчань наші захисники відпрацьовують тактику з використанням бронетехніки.

Позивний "Шкет" - військовослужбовець Збройних сил України:

Раніше ми там виконували одну задачу - держати якусь місцевість, окопи, посадки, чи ще щось, то зараз перейшли більш на агресивні дії, якісь актуальні. Саме цим і займаємося - тренуємо людей.

Сімдесят друга бригада Збройних сил України успішно виганяла окупантів з-під Києва. Витримала наступ росіян. По переду у бійців нове завдання - відтіснити ворога подалі від Вугледара і звісно ж, вигнати його з української землі.